Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında sahnelediği “Kuşkondu Müzikali” ile izleyicilerin karşısına çıktı. Gösterim, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Oyunu, Erdal Beşikcioğlu, Elvin Beşikcioğlu ile belediye başkan yardımcıları İhsan Bahri Bellek, Gültekin Bayındır, Ebru Keyvan ve Taylan Özgüven de izledi.

Antik Yunan komedi yazarı Aristophanes’in “Kuşlar” adlı eserinden esinlenerek Erdal Ozan Metin tarafından günümüze uyarlanan “Kuşkondu Müzikali”, iki karakterin sıkışmış yaşamlarından kaçış arayışını konu alıyor. Hikâyede, borç ve adaletsizlikten bunalan karakterler, bir kehanet sonrası kendilerini kuşların dünyasında buluyor ve gökyüzünde yeni bir düzen kurma fikri etrafında gelişen bir yolculuğa çıkıyor.

Şarkı sözleri ve müzikleri Onur Ali Yüce imzası taşıyan eser, mizah ve müziği bir araya getirerek izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir anlatı sunuyor. Oyun, güncel toplumsal ve siyasal temalara göndermeleriyle dikkat çekiyor.

Dünya Tiyatro Günü kapsamında sahnelenen yapım, Etimesgut’ta kültür ve sanat faaliyetlerine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.