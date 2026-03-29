Malatya’da akşam saatlerinde Elazığ kara yolu üzerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Battalgazi ilçesi Kapıkaya mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Ramazan Demirkol’a, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirkol’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demirkol’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı güzergâhta meydana gelen diğer iki kazada ise bir otomobilin takla atması sonucu sürücü B.Ç. yaralanırken, zincirleme kazaya karışan iki aracın sürücüleri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.