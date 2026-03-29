Mersin’de yaşayan Merve Kara (40), 25 yıl önce İstanbul’da yaptığı bir gezi sırasında tanıştığı çini sanatında önemli bir başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Çini Sanatçısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi” unvanına layık görülen Kara, sanat yolculuğunu azimle sürdürüyor.

Henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Topkapı Sarayı’nı ziyaret eden Kara, sarayın duvarlarını süsleyen çinilerden etkilenerek bu sanata ilgi duymaya başladı. Mersin’e döndükten sonra çini sanatını araştıran Kara, dayısının hediye ettiği bir tabakla ilk çalışmalarına adım attı.

Sanat eğitimine önem veren Kara, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini İşlemeciliği ön lisans programını tamamladıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. Eğitim sürecinin ardından kendi atölyesini kuran sanatçı, hem üretim yapıyor hem de öğrenci yetiştiriyor.

Çok sayıda sergi açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturan Merve Kara, aynı zamanda atölyesinde verdiği kurslarla çini sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan çini sanatını yaşatmayı amaçlayan Kara, aldığı ünvanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Kara, “Bu ünvanı almak için ciddi denetimlerden geçiyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beni bu unvana layık görmesi büyük bir onur. Aynı zamanda bu mirası temsil etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak önemli bir sorumluluk” dedi.

Çini sanatının inceliklerine de değinen Kara, bu sanatın şekillendirilmiş çamurun iki aşamalı pişirim sürecinden geçtiğini ve yaklaşık 930 derecede 14 saat fırınlanarak ortaya çıktığını belirtti.