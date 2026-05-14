Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir dayanışma adımına imza atarak Darülaceze Başkanlığı’na kurban bağışında bulundu.

Bakan Göktaş, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile bir araya geldiği görüşmede hem kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de bağış sürecini gerçekleştirdi.

“İYİLİK VE MERHAMETİN SEMBOLÜ” VURGUSU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş, Darülaceze’nin tarihsel misyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Asırlardır iyiliğin ve merhametin simgesi olan Darülaceze’ye kurban bağışımızı gerçekleştirdik.”

VATANDAŞLARA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Kurban Bayramı yaklaşırken dayanışma çağrısında bulunan Bakan Göktaş, tüm vatandaşları sürece katkı sunmaya davet etti:

“Kurban Bayramı yaklaşırken, dayanışmayı ve paylaşmanın bereketini büyütmek için tüm vatandaşlarımızı Darülaceze’nin iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum. Birlikte güçlüyüz.”

DARÜLACEZE’NİN SOSYAL ROLÜ

Darülaceze, yaşlılar, kimsesizler ve bakıma muhtaç bireylere yönelik hizmetleriyle Türkiye’nin en köklü sosyal yardım kurumları arasında yer alıyor.

