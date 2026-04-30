Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul olayları ile çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskleri incelemek üzere kurulan Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına resmen başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Komisyon, hem fiziki okul güvenliğini hem de dijital tehditleri birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım benimseyecek. Kapalı oturumda yapılan seçim sonucunda Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt getirildi. Başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam seçilirken, komisyon sözcülüğünü AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin üstlendi. Katip üyelik görevine ise MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz getirildi.

Toplantıda söz alan Komisyon Başkanı Beyazıt, yaşanan olayların toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini belirterek, çalışmalarda siyasi ayrım gözetilmeksizin ortak bir çözüm zemini oluşturulacağını vurguladı. Beyazıt, çocukların günün her saatinde maruz kaldığı sosyal, kültürel ve dijital etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME YAPILACAK

Komisyonun görev alanı yalnızca yaşanan olayların tespitiyle sınırlı kalmayacak. Okullarda artan şiddet vakaları, akran zorbalığı, güvenlik zafiyetleri ve eğitim ortamlarının yapısal sorunları detaylı şekilde ele alınacak. Bunun yanı sıra çocukların dijital platformlarda karşılaştığı siber zorbalık, zararlı içerikler ve bağımlılık riskleri de kapsamlı biçimde incelenecek.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Komisyon üyelerinin önümüzdeki süreçte başta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olmak üzere ilgili illerde yerinde incelemeler yapması planlanıyor. Eğitimciler, akademisyenler, psikologlar ve kamu kurumlarının temsilcileri komisyon toplantılarına davet edilerek çok yönlü bir değerlendirme süreci yürütülecek. Bu sayede hazırlanacak raporun daha somut verilere dayanması hedefleniyor.

ÇALIŞMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları da belirlendi. Buna göre komisyon, gerekli görülen durumlarda TBMM Genel Kurulu çalışma saatlerinde de faaliyet yürütebilecek. Yapılacak çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla dijital bir iletişim altyapısı oluşturulması da kararlaştırıldı.

