Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden İlber Ortaylı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı’nın vefatı, akademi dünyası ve sevenlerini yasa boğdu.

Usta tarihçi için ilk tören, uzun yıllar görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlendi. Ortaköy yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler, akademisyenler ve siyaset dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.

Sevenleri Son Görev İçin Bir Araya Geldi

Ortaylı’ya veda etmek isteyen yüzlerce kişi kampüse akın ederken, duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar, Türk tarihine önemli katkılar sunan bilim insanına son görevlerini yerine getirdi.

Milyoner’de Duygusal Anma

Öte yandan, Ortaylı’nın vefatının ardından Kim Milyoner Olmak İster? programında da anma gerçekleştirildi. Ünlü tarihçi, geçmişte programın sunucusu Kenan Işık’ın sağlık sorunları nedeniyle verdiği arada sunuculuk yapmıştı.

2014 yılında kısa süreliğine yarışmayı sunan İlber Ortaylı, bu yönüyle de geniş kitlelerin hafızasında yer edinmişti.

Türk tarihine ışık tutan çalışmalarıyla tanınan Ortaylı’nın vefatı, hem akademik camiada hem de kamuoyunda derin üzüntü yarattı.