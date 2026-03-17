Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Bakan Uraloğlu, şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da ek seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bayram dönemlerinde yolcu talebinin mevcut sefer kapasitesinin üzerine çıktığına dikkat çekilerek, vatandaşların mağdur olmaması için ek önlemler alındığı belirtildi.

Bayramda Yoğunluk Bekleniyor

Bakan Uraloğlu, bayram sürecinde ciddi bir yolcu yoğunluğu öngördüklerini ifade ederek, “Mevcut tarifeli seferlerin talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan firmaların turizm amaçlı araçlarını da kullanmalarına imkan tanıdık” dedi.

Ek Seferler 29 Mart’a Kadar Sürecek

Düzenlemeye göre; B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, belirlenen şartlar dahilinde ek sefer düzenleyebilecek. Bu kapsamda firmalar; tarifeli hat dışına çıkmamak, ücret tarifelerine uymak ve taşımacılığa ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmek kaydıyla turizm taşımacılığı yapan araçları kullanabilecek.

Ayrıca, ek seferlerin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden bildirilmesi zorunlu olacak. 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip araçlarla gerçekleştirilecek ek seferler 29 Mart gün sonuna kadar devam edebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte bayram döneminde artan yolcu talebinin karşılanması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.