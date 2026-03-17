Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl OSB Mahallesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada; F.K. idaresindeki 06 EYH 931 çekici plakalı TIR, aynı yöne giden işçi taşıyan 2 servis minibüsü ile 2 otomobile arkadan çarptı. Kazada servis minibüslerindeki 12 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

