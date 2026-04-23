Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kural ihlallerinin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile alkollü sürücünün idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çarpışma Direğe Savurdu

Kaza, Batıkent Mahallesi’nde gerçekleşti. T.U.Ö. (46) yönetimindeki otomobil ile 15 yaşındaki E.S.’nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan H.D.T. (15) yaralandı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Biri Ehliyetsiz, Diğeri Alkollü

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracı kullanan E.S.’nin henüz 18 yaşını doldurmadığı tespit edildi. Diğer sürücü T.U.Ö.’nün ise 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi.

117 Bin Lirayı Aşan Ceza

Kural ihlalleri nedeniyle sürücülere ve araç sahibine ağır yaptırımlar uygulandı. Ehliyetsiz araç kullanan E.S.’ye çeşitli ihlallerden dolayı 43 bin 718 lira, aracın sahibi olan babasına ise 40 bin lira ceza kesildi. Alkollü araç kullanan T.U.Ö.’ye de farklı ihlallerden toplam 33 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, şirkete ait olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürerken, yetkililer trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.