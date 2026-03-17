TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yakaladığı çıkışla dikkat çeken Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor galibiyetiyle üst üste 5’inci zaferini elde etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla Play-Off oynamayı büyük oranda garantilerken, ilk 3 sıra için de önemli bir avantaj yakaladı.

En yakın rakibi Ayvalıkgücü ile arasındaki puan farkını 4’e çıkaran Karşıyaka’da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, sezonun son bölümüne odaklandıklarını vurguladı.

“Hedefimiz Kazanarak İlerlemek”

Basatemür, ligin en oturmuş ekiplerinden birine karşı üstün bir oyun sergilediklerini belirterek, “Sezon sonuna kadar bu performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Taraftarımızın desteği de bizim için çok değerliydi” dedi.

Gözler Son 5 Maçta

Normal sezonun bitimine 5 hafta kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, tüm karşılaşmalara aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ifade etti. Basatemür, “Maç maç ilerleyerek kazanmak istiyoruz. Bayram sonrası oynayacağımız Denizli İdmanyurdu deplasmanında da hedefimiz galibiyet” diye konuştu.

Takım Formunu Yükseltiyor

Takımın fiziksel olarak gelişim gösterdiğini vurgulayan Basatemür, bu durumun performansa olumlu yansıdığını belirtti. Tecrübeli teknik adam, “Ligin son bölümüne doğru daha iyi seviyeye geleceğiz. Amacımız sezonun final kısmını en iyi şekilde oynayıp tüm maçları kazanmak” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka, kalan haftalarda alacağı sonuçlarla hem sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hem de Play-Off’a güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.