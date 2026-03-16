Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gece gündüz temizlik çalışması yürütüyor.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle şehir merkezinde cadde, meydan ve kaldırımlarda yoğun temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Baharın gelişi ve bayram hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalarla Ankara’nın dört bir yanında yıkama ve süpürme işlemleri yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında metro çıkışları, otobüs durakları ve üst geçitler başta olmak üzere toplu ulaşım noktalarında detaylı temizlik yapılıyor. Ayrıca ana arterler, köprü bağlantıları ve alt geçitlerde de yıkama ve süpürme çalışmaları sürdürülüyor. Yol ayırıcı delinatörler ve çevre düzenlemeleri de temizlik programına dahil edildi.

ABB yetkilileri, yoğun temizlik çalışmalarıyla başkentte hem estetik görünümün korunmasını hem de vatandaşların bayramı temiz ve hijyenik bir ortamda karşılamasını hedeflediklerini belirtti.