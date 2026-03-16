Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu İbrahim Ava ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ava, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli A.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.