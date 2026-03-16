Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında süreli yayınlara sağlanacak krediler, basın çalışanlarının borç para talepleri ve çeşitli idari konular ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 14 gazete ve 10 internet haber sitesi olmak üzere toplam 24 süreli yayının kredi talepleri uygun bulundu.

Basının desteklenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren Kurum, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı doğrultusunda basın çalışanlarına çeşitli destekler sağlıyor. Bu kapsamda basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para verilirken, yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat eden basın çalışanlarının ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardım yapılıyor.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda resmî ilan yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda çalışan 12 basın mensubunun borç talepleri kabul edildi. Her bir basın çalışanına 18 bin lira olmak üzere toplam 216 bin lira faizsiz ve 12 ay geri ödemeli borç para yardımı yapılmasına karar verildi.