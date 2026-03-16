Sonsöz Gazetesi Sümer Taşkıran'ın haberi...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şırnak İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Hüsnü Öztürk ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ziyaretlerini artıracaklarını söyledi.

Türkiye’de mevcut siyasi sistemin siyaset yapmayı zorlaştırdığını ifade eden Dervişoğlu, bölgedeki siyasetin iktidar ile bazı unsurlar arasında sıkıştırıldığını savundu.

Dervişoğlu, “Ne iktidardan korkmaya gerek var ne de örgüt ve onun uzantılarından korkmanın bir anlamı var. Biz buradayız. Türkiye’nin her yerinde aynı şeyleri söylüyoruz. Ankara’da ne konuşuyorsak gittiğimiz illerde de aynısını ifade ediyoruz” dedi.

Bölge halkını bir “oy deposu” olarak görmediklerini belirten Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekillerinin tüm Türkiye’yi temsil ettiğini söyledi.

“VATANDAŞI KORKU İLE UMUT ARASINDA BIRAKIYORLAR”

Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı ve sürecin başarısız olması durumunda Türkiye’nin yeniden terör eylemleriyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden açıklamalarını da değerlendirdi.

Kurtulmuş’un sözlerinin toplumu korku ve umut arasında bıraktığını öne süren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Vatandaşı yine korkuyla umudun arasında bırakıyorlar. Sivil siyasetin bunun altında kalacağını söylüyor ama zannediyorum o sözleri bize değil Cumhurbaşkanı’na söylüyor. Bu işin altında hükümetin enkazıyla birlikte Numan Kurtulmuş’un kendisi kalacak.”

“CENTİLMENLİK GÖSTERİSİ YAPMASIN”

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, İYİ Parti’nin komisyona katılmasını istediğine yönelik sözlerine de değinen Dervişoğlu, partilerinin kararının net olduğunu söyledi.

Komisyon raporunda İYİ Parti’nin adının dahi anılmadığını belirten Dervişoğlu, “Basın karşısında centilmenlik gösterisi yapmasının bir anlamı yok. Türkiye’nin temel meselelerinde söylenmesi gereken ne varsa söyleriz. Numan Kurtulmuş’un bize centilmenlik yapmasını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KORKU İKLİMİ YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Dervişoğlu, TBMM’de kurulması planlanan komisyona yönelik eleştirilerini sürdürerek sert ifadeler kullandı.

Komisyonu “korsan komisyon” olarak nitelendiren Dervişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Teröriste ayakçılık yapan bu korsan komisyonun parçası olmamakla İYİ Parti’nin bütün fertleri iftihar etmektedir. Kimseyi tehdit etmeye kalkmasın, bir korku iklimi yaratmaya çalışmasın. Bunun altında kendisi kalır ve tarihe karşı mutlaka hesap verecektir. İhanetin zaman aşımı yoktur.”

“İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARINI KINIYORUM”

Dervişoğlu, gazetecilerin ABD, İran ve İsrail arasında yaşanan gerilime ilişkin sorularını da yanıtladı.

İran halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını söyledi.

“Haydut devlet İsrail’in, ABD’nin şemsiyesi altında İran’a yönelttiği saldırıları kınıyorum. Bunun daha geniş bir savaş ortamına dönüşmesinden endişe duyuyorum” diyen Dervişoğlu, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

“ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ”

Bölgedeki jeopolitik risklere dikkat çeken Dervişoğlu, Türkiye’nin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün her şeyden önce geldiğini belirtti.

Dervişoğlu, Türkiye’nin İran, İsrail ve ABD ile ilişkilerini sağlıklı bir zeminde sürdürmesinden yana olduklarını ifade ederek, “Bizim için asıl olan Türkiye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğüdür. Bu coğrafyada yaşananların emperyalist ajanslarla değil, bu topraklarda yaşayan insanların iradesiyle şekillenmesi gerekir” dedi.