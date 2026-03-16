Bilkent Laboratory & International School (BLIS) tarafından düzenlenen 2026 TEDxYouth@BLIS konferansı, bu yıl “Kendime Not” başlığı altında gerçekleştirildi. Mert Erdoğan’ın organizatörlüğünde hazırlanan etkinlikte, farklı disiplinlerden gelen konuşmacılar kişisel deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.

Mert Erdoğan: “Fikirlerin Dönüştürücü Gücüne Odaklanıyoruz”

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Mert Erdoğan, TEDx platformunun fikir paylaşımı üzerindeki işlevine değindi. Konuşmasında etkinliğin temasına vurgu yapan Erdoğan, sahneye çıkmanın sadece bir görev değil, bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Her konuşma, konuşmacının geçmişteki kendisine yazdığı bir not niteliğinde. Bu notların dinleyicilerde bir yankı bulması temel amacımız,” diyerek organizasyonun motivasyonunu özetledi.

Farklı Disiplinlerden Deneyim Paylaşımları

Ada Derin Özdoğan’ın yardımcılığında yürütülen programda; sanat, medya, gastronomi ve spor dünyasından isimler yer aldı. Ressam Yalçın Gökçebağ sanat yolculuğundaki sürekliliği anlatırken; Hazer Amani gastronomi kariyerindeki dönüm noktalarını paylaştı.

Gültekin Onay’ın bilgiye erişim ve kişisel donanım üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından, usta sanatçı Tamer Levent mesleki kusursuzluk üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Oyuncu ve yapımcı Tuba Ünsal’ın sürdürülebilirlik odaklı projelerini aktardığı etkinlik, tenor Murat Karahan’ın uluslararası sahne tecrübelerini paylaşmasıyla tamamlandı.

Hazırlık Süreci ve Kurumsal Destek

Etkinliğin mutfak kısmına dair bilgiler veren Mert Erdoğan, hazırlık aşamasındaki titiz çalışmaya dikkat çekti. BLIS yöneticileri Ayça Yıldırım Karadeniz ve Atakan Koç’un rehberliğinde aylar süren bir planlama yapıldığını belirten Erdoğan, başarının arkasında kararlı ve uyumlu bir ekip çalışmasının olduğunu ifade etti.

Programda organizasyona destek veren Aksan Kardan, Ali Uğurlu Otomotiv, Eskihisar, HEBU Medical, JW Marriott, MCACHEM Metal Kimya, Oruç Grup ve SNG Bilişim temsilcilerine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.