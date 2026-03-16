Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı, dünya genelinde artan çatışmalar ve sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çekmek amacıyla Ankara’nın Söğütözü semtinde bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; “Savaşa Dur De” çağrısıyla düzenlenen etkinliğe partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklamasında savaşların yarattığı insani dram ve bölgesel istikrarsızlık vurgulanırken, uluslararası toplumun barış için daha güçlü bir irade ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

“SAVAŞLAR BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Basın açıklamasında konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, savaşların günümüzde yalnızca ordular arasında gerçekleşmediğini, en büyük bedeli sivillerin ödediğini belirtti. Erkol, modern savaşların kentleri, altyapıyı ve sivil yaşamı hedef aldığını ifade ederek şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi, savaşların bir çözüm aracı olmadığına inanır. Savaşlar bir insanlık suçudur. Günümüzde kentler, enerji tesisleri, fabrikalar ve su altyapıları bombalanıyor. Halk susuzluk, açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ederken siviller hayatını kaybediyor. Bugün askerlerden daha fazla sivilin yaşamını yitirdiği gerçeği birçok veriyle ortaya konmuş durumdadır.”

İRAN VE FİLİSTİN VURGUSU

Erkol, Ortadoğu’da yaşanan çatışmalara da değinerek özellikle İran ve Filistin’de yaşanan gelişmelerin bölgeyi daha da istikrarsız hale getirdiğini söyledi. İran’a yönelik saldırıları eleştiren Erkol, bir ülkenin rejiminin dış müdahalelerle değil, o ülkenin halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

“İran’da rejimin değişip değişmeyeceğine İran halkı karar verir. Savaş bu değişimin aracı olamaz. Aynı şekilde Filistin topraklarının işgal edilmesine ve Gazze’de sivillerin hedef alınmasına da karşıyız. Filistin Filistinlilerindir ve öyle kalacaktır.”

ABD’YE MESAJ: SAVAŞLAR BARIŞ GETİRMEZ

Basın açıklamasının ABD Büyükelçiliği önünde yapılmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirten Erkol, bunun Washington yönetimine doğrudan bir mesaj taşıdığını söyledi. Erkol, bölgede yürütülen askeri politikaların enerji ve jeopolitik çıkarlar doğrultusunda şekillendiğini savunarak şunları kaydetti:

“Bugün burada bulunmamızın nedeni, ABD’ye ve savaş politikalarını destekleyen tüm aktörlere bir mesaj vermektir. Savaşlar ne demokrasi getirir ne de barış. Aksine yeni yıkımlar ve yeni insani krizler yaratır.”

“ÇÖZÜM MÜZAKERE MASASIDIR”

CHP’nin hem Türkiye’de hem de dünyada barışı savunan bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayan Erkol, uluslararası sorunların çözüm yolunun diplomasi ve müzakere olduğunu söyledi. Erkol, İran ve Filistin başta olmak üzere bölgedeki tüm krizlerin tarafların masaya oturmasıyla çözülebileceğini belirterek şu çağrıda bulundu:

