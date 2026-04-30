DEM Parti, aramızdan ayrılışının birinci yılında Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, Önder’in 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacağı belirtildi. Açıklamada, törene dostlarının, yoldaşlarının ve yurttaşların davet edildiği ifade edildi.

“Barışın yılmaz elçisi, seni unutmadık, unutmayacağız” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Önder’in anısının yaşatılacağı vurgulandı.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, siyasetçi, yazar, senarist ve film yönetmenidir. Türkiye siyasetinde özellikle çözüm süreci dönemindeki çalışmaları ve Meclis’teki konuşmalarıyla tanınmıştır. Halkların Demokratik Partisi (HDP) saflarında milletvekilliği yapan Önder, aynı zamanda sinema alanında da üretimlerde bulunmuş; “Beynelmilel” adlı filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyasi kimliğinin yanı sıra kültür-sanat alanındaki çalışmaları ve toplumsal meselelerdeki çıkışlarıyla da bilinen Önder, barış ve demokratik siyaset vurgusuyla kamuoyunda yer edinmiştir.