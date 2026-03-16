Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri bu yıl 98. kez sahiplerini buldu. Ödüllerde yılın en başarılı film, oyuncu ve yönetmenleri açıklandı. Oscar gecesinde özellikle bazı yapımlar birden fazla ödülle öne çıkarken, oyunculuk kategorilerindeki sonuçlar da büyük ilgi gördü.
EN İYİ FİLM- 2026 yılında düzenlenen 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film ödülünü “One Battle after Another” kazandı. Film aynı zamanda farklı kategorilerde de ödüller alarak geceye damga vurdu.
EN İYİ ERKEK OYUNCU - En İyi Erkek Oyuncu ödülü “Sinners” filmindeki performansıyla Michael B. Jordan’a verildi. Ünlü oyuncu bu performansıyla Akademi üyelerinden en yüksek oyu aldı.
EN İYİ KADIN OYUNCU - En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Hamnet” filminde rol alan Jessie Buckley kazandı. Buckley performansıyla yılın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.
İŞTE 2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
98. Akademi Ödülleri’nde kazananlar şu şekilde açıklandı:
En İyi Film:
One Battle after Another
En İyi Yönetmen:
Paul Thomas Anderson - One Battle after Another
En İyi Erkek Oyuncu:
Michael B. Jordan – Sinners
En İyi Kadın Oyuncu:
Jessie Buckley - Hamnet
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Sean Penn - One Battle after Another
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Amy Madigan – Weapons
En İyi Uluslararası Film:
Sentimental Value (Norveç)
En İyi Animasyon Film:
KPop Demon Hunters
En İyi Belgesel:
Mr. Nobody against Putin
En İyi Görüntü Yönetimi:
Sinners - Autumn Durald Arkapaw
En İyi Kurgu:
One Battle after Another - Andy Jurgensen
En İyi Kostüm Tasarımı:
Frankenstein - Kate Hawley
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
Frankenstein
En İyi Görsel Efekt:
Avatar: Fire and Ash
En İyi Ses:
F1
En İyi Özgün Müzik:
Ludwig Göransson - Sinners
En İyi Özgün Şarkı:
Golden - KPop Demon Hunters
En İyi Uyarlama Senaryo:
Paul Thomas Anderson - One Battle after Another
En İyi Özgün Senaryo:
Ryan Coogler – Sinners