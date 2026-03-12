Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Delikanlı dizisinin afiş çekimi gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı ve OGM Pictures imzası taşıyan dizinin afişi, setin kurulu olduğu Fikirtepe’de çekildi.

Afiş çekiminde dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç oyuncu Mina Demirtaş yer aldı.

Taksici Yusuf ile hemşire Hazan’ın aşk hikâyesi

İntikam temalı hikâyeyi ekrana taşıyacak dizide Mert Ramazan Demir, taksici Yusuf karakterine hayat verirken Melis Sezen ise Yusuf’un büyük aşkı hemşire Hazan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Salih Bademci iş insanı Sarp karakterini canlandırırken Mina Demirtaş da Sarp’ın kardeşi Dila rolünde yer alacak.

Hayattaki en büyük hayali sevdiği kadınla mutlu bir yuva kurmak olan Yusuf’un yaşamı, Hazan ve ailesinin onu sırtından vurmasıyla altüst olur. Bu ihanetin ardından Yusuf, hayatını değiştirecek büyük bir intikam planı yapar.

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Delikanlı dizisinin yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.