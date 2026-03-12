Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekât alanlarında yürütülen operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık, devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içinde 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bölgede terör örgütünün kullandığı tünellere yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre son bir haftada imha edilen 3 kilometrelik tünelle birlikte, Münbiç’te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 95’i (462 kilometre) imha edildi.

Böylece Suriye harekât alanlarında bugüne kadar imha edilen toplam tünel uzunluğunun 764 kilometreye ulaştığı bildirildi. Bu tünellerin 302 kilometresinin Tel Rıfat’ta, 462 kilometresinin ise Münbiç’te bulunduğu ifade edildi.