Araçlara sonradan takılan ekranlı "double teyp" cihazları için yeni denetim geliyor. Trafik mevzuatına aykırı şekilde takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan ekranlı sistemleri kullananlara ağır ceza kesilecek.

Denetimlerde bu tür cihazlarla araç kullandığı tespit edilen sürücülere 21 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek. Yetkililer, özellikle sürüş sırasında video izlenebilen veya sürücünün görüşünü etkileyen ekranların trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyor.