Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın İran’a yönelik askeri desteğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir gazeteciye verdiği özel röportajda konuşan Zelenskiy, Moskova yönetiminin Tahran’a insansız hava araçları ve askeri sistemler konusunda destek sağladığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya’nın İran yönetimine sağladığı askeri desteğin giderek arttığını belirterek, “Rusya, İran rejimini insansız hava araçlarıyla desteklemeye başladı. Füze konusunda da kesinlikle yardım edecek ve ayrıca hava savunması alanında da destek veriyor. Sırada ne var?” ifadelerini kullandı.

“Rusya İran’a Asker Gönderebilir”

Zelenskiy, daha önce Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini örnek göstererek benzer bir senaryonun İran ile Rusya arasında da yaşanabileceğini öne sürdü.

Ukrayna lideri, “Mevcut durum göz önüne alındığında ortada tek bir soru var: İran rejimini asker göndererek destekleyen ilk ülke hangisi ve ne zaman olacak? Tıpkı Kuzey Kore’nin Rusya’ya 10 bin asker göndermesinde olduğu gibi. Bu askerler şu anda Rusya’da konuşlanmış durumda ancak Ukrayna’ya gönderilebilirler” dedi.

Zelenskiy, benzer bir gelişmenin İran’da da yaşanabileceğini belirterek Rusya’nın ilerleyen süreçte İran’a asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.