AA muhabirinin Osmanlıca tutanaklardan derlediği bilgilere göre, İstiklal Marşı yarışması ilk kez 25 Ekim 1920’de Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan bir ilanla gündeme geldi. İlanda, “Milletimizin iç ve dış bağımsızlık mücadelesini yansıtacak bir İstiklal Marşı yarışmaya açılmıştır. Ülkenin dört bir yanındaki edebiyat erbabını eserlerini sunmaya davet ediyoruz. Seçilen şiir için 500 lira ödül verilecek, beste için ayrıca bir yarışma düzenlenecektir. Başvurular Ankara’daki TBMM Maarif Vekaleti’ne yapılacaktır.” deniliyordu.

İlana çok sayıda eser gönderilmesine rağmen, dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy’dan özel olarak marşı yazmasını rica etti. Meclis kürsüsünden Tanrıöver, “Fevkalade güçlü bir şiir arayışındaydım. Bizzat Mehmet Akif Bey’e başvurdum ve yazmasını istedim. İlk başta tereddüt etti; çünkü ödülün kendisine verilmesini istemiyordu. Ben ısrar ettim ve böylece büyük şairimiz bizlere olağanüstü bir eser gönderdiler. Bu şiiri diğer başvurularla birlikte değerlendireceğiz” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı şiir, ilk kez 1 Mart 1921’de, 1’inci Dönem 2’nci Yasama Yılı’nın açılış gününde milletvekillerinin huzuruna sunuldu.

Kabulü İçin 11 Gün Beklendi

İstiklal Marşı, ilk okunmasından 11 gün sonra 12 Mart 1921’de yeniden Meclis gündemine geldi. Tanrıöver, Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiğini hatırlatarak, marşın kabulünün bir an önce yapılmasının önemine değindi. Görüşmeler sırasında, marşın Meclis tarafından mı yoksa başka bir seçici heyet aracılığıyla mı seçileceği tartışıldı. Çoğunluk, kararın Meclis’te verilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Ödül konusu ise bazı milletvekillerinin eleştirisine neden oldu. Tanrıöver, şairlerin para ödülü için değil, yıllardır ülkenin durumunu anlattıkları için şiir gönderdiğini vurguladı.

12 Mart’ta yapılan görüşmelerde, bazı milletvekilleri marş seçiminin ülkenin şartları açısından erken olduğunu savundu. Çankırı Milletvekili Mehmed Tevfik Durlanık, “Eğer tercih yapılacaksa, Akif Bey’in şiiri oldukça başarılıdır” dedi. Konuşmaların ardından çoğunluk, Mehmet Akif Ersoy’un eserinin kabulünü teklif etti.

Tüm Milletvekilleri Ayakta Dinledi

Meclis’in ikinci başkanı Adnan Adıvar, marşı oylamaya sundu ve İstiklal Marşı büyük çoğunlukla kabul edildi. Kırşehir Milletvekili Ahmed Müfid Kurutluoğlu, Tanrıöver’den marşı bir kez daha kürsüden okumasını istedi. Konya Milletvekili Refik Koraltan ise, “Milletin ruhunu yansıtan bu marş ayakta okunmalıdır” dedi. Adıvar, bu şekilde marşın resmi olarak kabul edildiğini açıkladı.

İstiklal Marşı her iki okunuşunda da milletvekilleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Tanrıöver, “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizelerini okurken salon alkışlarla çınladı. “Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” satırlarında ise milletvekillerinden “İnşallah” nidaları yükseldi. Böylece İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak TBMM tarafından resmen kabul edilmiş oldu.