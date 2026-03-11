Her yıl 12 Mart’ta Türkiye’de “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu özel gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabul edildiği tarihi hatırlatıyor.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı verdiği zorlu yıllarda kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildi. Şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı bu eser, milletin bağımsızlık inancını, vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu güçlü bir şekilde dile getiriyor.

Bağımsızlığın ve Mücadelenin Sembolü

İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil; aynı zamanda Türk milletinin zor zamanlarda gösterdiği direnişin ve birlik ruhunun bir ifadesi olarak görülüyor. Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı dizeler, savaş yıllarında millete umut verirken bugün de aynı duyguları yaşatmaya devam ediyor.

12 Mart, bu nedenle sadece bir tarih değil; aynı zamanda bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin ve milli değerlerin hatırlandığı önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen tören ve etkinliklerle hem İstiklal Marşı’nın kabulü hem de Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ve mirası anılıyor.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğmuş, Türk şair, yazar, düşünür ve veteriner hekimdir. En çok, Türkiye’nin milli marşı olan İstiklal Marşı’nın yazarı olarak tanınır. Eğitimini Halkalı Baytar Mektebi’nde tamamlayan Ersoy, uzun yıllar veteriner olarak çalıştı. Milli Mücadele döneminde Anadolu’yu dolaşarak halkı bağımsızlık mücadelesine destek vermeye çağırdı ve şiirleriyle milletin moralini yükseltti. 1921 yılında yazdığı İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek milli marş oldu. Edebiyat hayatında ise özellikle Safahat adlı şiir kitabıyla Türk toplumunun sorunlarını, ahlak ve iman temalarını işlerken, vatan sevgisini güçlü bir şekilde dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936’da İstanbul’da hayatını kaybetti; ardında Türk milletinin bağımsızlık ruhunu yansıtan kalıcı bir miras bıraktı.