Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu ulaşımda iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü tarafından GSM operatörleriyle yapılan çalışmalar sonucu metro istasyonlarında kapsama alanı genişletildi.

Kızılay Metro’da Telefon Kesilmeyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte Kızılay Metro İstasyonu ve Ankaray istasyonlarında GSM kapsama alanı güçlendirildi.

Böylece yolcular artık metroya inerken “telefon çekmeyecek” diyerek görüşmelerini yarıda kesmek zorunda kalmayacak. Vatandaşlar istasyonlarda telefonla konuşabilecek ve mobil internet hizmetinden kesintisiz yararlanabilecek.

EGO Otobüslerinde Ücretsiz Wi-Fi Yoğun İlgi Görüyor

Toplu ulaşımda dijital hizmetleri artıran EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle de dikkat çekiyor.

EGO otobüslerinde sunulan araç içi Wi-Fi hizmeti bugüne kadar yaklaşık 560 bin kullanıcıya ulaşırken toplam oturum sayısı ise 41 milyonu aştı.