Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yemek siparişi sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (platformlar) satıcılardan yani restoranlardan tahsil ettiği komisyon, reklam, kurye ve kampanya katılım bedeli gibi farklı kalemlerde standart uygulamaya geçiliyor. Kamuoyuna yansıyan yüksek komisyon oranları ve değişken ücretlendirme şikayetleri üzerine hazırlanan düzenleme ile taraflar arasındaki ticari ilişkilerde şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlanması amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeye göre, platformlar tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm ücretler hizmet kalemleri bazında ayrıntılı şekilde gösterilecek. Bu bilgiler yalnızca restoranların erişimine açık olan “satıcı paneli” üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca sipariş onay aşamasında tüketicilere de siparişin ulaştırılma sürecindeki giderlerin satıcıdan tahsil edildiği ve bu giderlerin hangi kalemlerden oluşabileceğine dair genel bir bilgilendirme yapılacak.

Düzenleme kapsamında, siparişin oluşturulması, iletilmesi, ödeme sürecinin yürütülmesi ve temel altyapı hizmetleri gibi “asli hizmetler” için restoranlardan ayrıca bir ücret talep edilemeyecek. Platformlar, restorana herhangi bir ek hizmet sunmadan yalnızca kampanya faaliyetlerine katılım gerekçesiyle ücret tahsil edemeyecek. Eğer bir kampanya için ek hizmet verilecekse, bu hizmetin bedeli kampanyaya katılım öncesinde restoranlara açıkça bildirilecek.

Komisyon hesaplama yöntemi de netleşti

Yeni düzenleme ile komisyon bedellerinin hesaplanma yöntemi de belirlendi. Buna göre herhangi bir indirim uygulanmadığı durumlarda komisyon, ürün bedeli üzerinden hesaplanacak. Sadece restoranın indirim yaptığı siparişlerde komisyon, tüketicinin fiilen ödediği tutar üzerinden belirlenecek. Platform ile restoranın birlikte indirim yaptığı durumlarda ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara platformun karşıladığı indirim tutarının eklenmesiyle hesaplanacak.

Ayrıca yeni dönemde restoranlar; ek hizmet, kampanya, indirim veya reklam faaliyetlerine katılmaya zorlanamayacak. Bu tür talepleri reddeden restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanamayacak. Ek hizmetlerin sunumu tamamen restoranın onayına bağlı olacak ve verilen onay istenildiği zaman geri alınabilecek.

1 Nisan 2026’da zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme için sektör temsilcilerine uyum süresi tanındı. Yeni kurallar 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanacak. Böylece çevrim içi yemek siparişi sektöründe komisyon oranlarının daha şeffaf hale getirilmesi ve restoranların ticari haklarının korunması hedefleniyor.