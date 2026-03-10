ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yaşanan savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda risk algısını bir miktar azalttı. Savaşın uzun süre devam edeceğine yönelik endişelerin hafiflemesi yatırımcı güvenini artırırken, petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

ABD merkezli CBS News kanalına telefonla mülakat veren Trump, savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşündüğünü belirterek, İran’ın donanma, iletişim ve hava gücünün ciddi şekilde zayıfladığını söyledi.

Hürmüz Boğazı Mesajı

Trump, enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı ile ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü belirten Trump, yükselen enerji fiyatlarını düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımların kaldırıldığını ifade etti.

Enerji akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, “Terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim. İran böyle bir adım atarsa çok daha sert karşılık görür” dedi.

İran’dan Sert Yanıt

İran tarafı ise Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, Trump’ın İran’ın gücünün sona erdiğine yönelik sözlerinin “psikolojik baskı” amacı taşıdığını savundu.

Naini, “İran ABD ve İsrail saldırılarına karşı güçlü iradeyle direniyor. Savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonucunu İran belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Trump ise İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD’nin şimdiye kadarki saldırılardan “20 kat daha sert” karşılık vereceğini söyledi.

Putin’den Enerji Uyarısı

Vladimir Putin de Moskova’da düzenlenen enerji toplantısında Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının bölgedeki petrol üretimini tamamen durdurabileceğini belirtti. Putin, Rusya’nın Avrupa ile enerji alanında yeniden iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Petrol ve Altın Fiyatları

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından navlun maliyetleri hızla yükselmiş, petrol fiyatları 120 dolara yaklaşmıştı. Trump’ın açıklamaları sonrasında Brent petrol fiyatı sert gerileyerek 82,7 dolara kadar düşerken, bugün yeniden yükselişle 90 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 5 bin 171 dolar seviyesine çıktı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 seviyesinde bulunurken dolar endeksi 98,9 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD Borsaları Yükseldi

Dow Jones Industrial Average yüzde 0,5, S&P 500 yüzde 0,83 ve Nasdaq Composite yüzde 1,38 yükselerek günü pozitif tamamladı. Ancak ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

Orta Doğu’daki gerilim ve enerji fiyatlarındaki artış Avrupa piyasalarında satış baskısına neden oldu.

İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,34, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,98, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77 ve İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,29 değer kaybetti.

Enerji şirketleri ise yüksek petrol fiyatlarından faydalanarak yükseldi. BP yüzde 2,3 ve Shell yüzde 2,5 değer kazandı.

Asya Piyasaları Pozitif

Savaşın yakında sona erebileceği beklentisi Asya borsalarında yükselişi beraberinde getirdi. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2,3, Hong Kong’da Hang Seng Index yüzde 1,6, Çin’de Shanghai Composite yüzde 0,4 ve Güney Kore’de KOSPI yüzde 4,5 değer kazandı.

Borsa İstanbul ve Döviz

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,71 düşüşle 12.702 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise günü 44,0390 seviyesinde kapatırken yeni işlem gününde 44,0730 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Halkbank, ABD’de 2019’dan bu yana devam eden dava sürecinin uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı ile kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması imzalanmasına karar verildiğini açıkladı. Bankanın bu kapsamda herhangi bir para cezası ödemeyeceği bildirildi.

Analistler, jeopolitik risklerin devam ettiğini ancak Trump’ın açıklamalarının kısa vadede piyasaları rahatlattığını belirtiyor.

Piyasaların gündeminde bugün:

Türkiye: Ocak ayı sanayi üretimi

Almanya: Ocak ayı dış ticaret dengesi

ABD: Şubat ayı ikinci el konut satışları