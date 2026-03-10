İstanbul’da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda ekipler, sabah saatlerinde İstanbul’da belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve USB bellekler başta olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.