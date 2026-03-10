İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü halıların ve bazı eşyalarının arasında saklanmış şekilde yakalandı. M.A.E., saklandığı yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: DHA