İzmir’de tehlikeli atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren kimya yüksek mühendisi Nesim Üzar, iş görüşmesi için geldiği Antalya’da dolandırıldığını öne sürerek polise başvurdu. Üzar’ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Üzar ise şüphelilerle uzlaşma sağlayarak 38 bin avroluk parasını geri aldı.

“Parayı Kontrol Etme Bahanesiyle Aldılar”

20 Aralık’ta Antalya’ya geldiğini belirten Nesim Üzar, kimyasal atık ticareti için bazı kişilerle görüştüğünü anlattı. İzmir’de bakanlık lisanslı tehlikeli atık geri kazanımı işi yaptığını söyleyen Üzar, görüşme sırasında yanlarında bulunan 38 bin avronun döviz bürosunda kontrol edilmesi bahanesiyle alındığını ifade etti.

Üzar, “Atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiği için aracımızı hafta sonuna ayarlayabildik. Karşı taraf atıkların acil alınması gerektiğini söyledi. Tonajın tam netleşmemesi nedeniyle yanımızda bir miktar para getirmiştik. Parayı döviz bürosunda kontrol etmek istediklerini söyleyip aldılar ve bir daha geri dönmediler” dedi.

“Bu Kadar Hızlı Sonuçlanacağını Düşünmemiştim”

Polise başvurduktan sonra olayın hızlı şekilde aydınlatıldığını anlatan Üzar, ekiplerin kamera kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirlediğini söyledi.

Üzar, “Durumu emniyette ayrıntılı şekilde anlattım. Daha ben emniyetten ayrılmadan ekipler verdiğimiz adrese gidip kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Açıkçası bu kadar hızlı ilgileneceklerini hiç beklemiyordum. Ertesi gün İzmir’e döndüğümde bana görüntülü olarak şüphelilerin fotoğraflarını gösterdiler. Kimlikleri tespit edilmişti ve savcılığa iletilmişti” diye konuştu.

Polise Teşekkür Etti

Soruşturma sürecinde şüphelilerle uzlaşma sağladığını ve parasını geri aldığını belirten Üzar, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Üzar, “Bu para bizim sermayemizdi. Kaybolması şirketimizin küçülmesine, çalışanlarımızın ve iş yaptığımız firmaların da mağdur olmasına neden olabilirdi. Emniyet ekiplerinin ilgisi sayesinde sorun kısa sürede çözüldü” ifadelerini kullandı.