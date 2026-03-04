Antalya’da 1 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan Fas uyruklu İmane Moti (25), yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Gizli Kamera Görüntüleriyle Ortaya Çıktı

Olay, 2023 yılında evlenen Osman Vesek ile eşi İmane Moti arasında yaşandı. Çiftin geçen yıl dünyaya gelen kızlarının vücudunda morluklar fark eden baba, durumu eşine sordu. Annenin, çocuğun yürümeye yeni başladığını ve sık sık düştüğünü söylemesi üzerine bir süre bekleyen Vesek, çevresinden gelen uyarılar ve artan şüpheler nedeniyle eve gizli kamera yerleştirdi.

Görüntüleri inceleyen baba, kızının annesi tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Moti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mahkemeden “Eziyet” Suçuna 6 Yıl Hapis

Dava, Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık İmane Moti, “alt soya karşı eziyet ve basit yaralama” suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanığı “eziyet” suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Baba: “Öldürülme Kastı Olduğunu Düşünüyorum”

Kararın ardından açıklama yapan Osman Vesek, mahkemenin verdiği cezayı Türk adaletinin takdirine bıraktıklarını belirterek, bazı taleplerinin reddedildiğini ve karara itiraz edeceklerini söyledi. Vesek, yaşanan olaylarda çocuğuna yönelik öldürme kastı bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Avukat: “Üst Sınırdan Ceza Verilmeliydi”

Vesek’in avukatı Onur Can Eroğlu ise mahkemenin bazı araştırma taleplerini karşılamadığını savundu. Özellikle şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair rapor alınmadığını belirten Eroğlu, cezanın üst sınırdan verilmemesini eleştirdi.

Avukat Eroğlu, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Dava sürecinin, yapılacak itiraz başvurularıyla birlikte üst mahkemeye taşınması bekleniyor.