İzmir'in Menemen ilçesinde hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken enginar hasadı başladı. Ailece enginar üretimi yaptıklarını belirten Cumhur Kocabıyık (30), enginarın son dönemde giderek popüler bir ürün hale geldiğini belirterek, 'Önceden sadece pazarcılara veriyor veya kendimiz satıyorduk. Artık internetten de satmaya başladım' dedi.

Yılın ilk ayı başlayan enginar hasadı, mart ayı itibariyle İzmir'in Menemen ilçesinde yoğunluk kazandı. İşçiler çanak enginar soyumu yaparak sezona hazırlanırken, üreticiler de hem pazardan hem de internet üzerinden siparişler almaya başladı. Menemen'de 2010 yılından bu yana ailecek enginar üretimi yaptıklarını belirten Cumhur Kocabıyık, 'Enginar üretimini Menemen'e ilk getirenlerden biriyiz. Babamla beraber üretimine başladık, halen devam ediyoruz. Önceden sadece pazarcılara veriyor ya da kendimiz pazarlarda satıyorduk. Artık internetten de satmaya başladık. 4 yıldır Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Günden güne satışlarımızı çoğaltıyoruz. İnternetten satış buradaki pazardakinden çok daha iyi olmaya başladı' dedi.

Enginarın yetiştirmenin çok zor bir iş olduğuna dikkat çeken Kocabıyık, 'Herhangi bir ilacı da kabul etmiyor. Genelde organik yetiştirmek gerekiyor. Otları kurutmak istersek mesela herhangi bir ilaç attığımız zaman direkt enginara daha çok etki ediyor. O yüzden kesinlikle herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Tarlanın bir ucundan bir ucuna gidiyoruz. Ağır kilolarla çalışıyoruz' diye konuştu.

'ENGİNARA İLGİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

Kasım ayında enginar kesmeye başladıklarını ancak hasadın mart ayı itibariyle kesin olarak başladığını anlatan Cumhur Kocabıyık, '10 dönüm tarlada, 15 günde bir 100-150 kadar enginar çıkıyor. Ama hasat zamanına geldiğimiz zaman mart ayı itibariyle haftada iki kere kesim yapmaya başlıyoruz. Her kestiğimizde 3 bin ile 5 bin arası mahsul elde ediyoruz. Enginara ilgi gerçekten çok güzel' ifadelerini kullandı.

'SOYUP VAKUMLUYORUZ'

İklim değişikliğinin enginar üretimini bir yandan olumlu bir yandan da olumsuz etkilediğini kaydeden Kocabıyık, şöyle devam etti:

'Bu kış çok yağmur yağdı. Enginar sürekli suyun içerisinde kaldığı için çürümeye başlıyor. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela şu an tam zamanı olduğu için yağmurda besledi enginarı. Gayet iyi olacak ilerleyen zamanlarda. Sakız enginarlar taze dalından 50 liradan başlıyor. Çanak enginarı 65 liradan veriyoruz. Çünkü onun soyum ücreti var. Bu sene soyum ücretine adet başına 10 lira alıyorlar. O yüzden maliyetiyle beraber 65 liraya çıkmış oluyor. Soyuyoruz. Vakumluyoruz. Hem pazarlara gönderiyoruz hem dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladık. Vakumlu bir şekilde veya bidonda limonlu su ile Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz.'

'HASADI NİSAN ORTASINA KADAR DEVAM EDER'

Menemen Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Şen ise ilçede enginar üretiminin genellikle küçük aile işletmeleri tarafından yapıldığını belirtip, 'Hem ilçe tarım hem de ziraat odamızın verilerine göre 380 ya da 400 dönüme yakın bir enginar üretimi söz konusu. Enginar hasadımız mart ve nisan ortasına kadar devam eder. İnternet satışlarında çanak olarak bahsettiğimiz beyaz kısmın getirisi daha iyi' dedi. Şen, enginarın sağlık açısından tüketilmesinde fayda olan bir bitki olduğunu söyledi. (DHA)