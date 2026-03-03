MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

MHP Lideri Bahçeli, “Kriz, kaos ve karmaşa hâli dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş durumdadır. Körüklenen istikrarsızlık ateşi yalnızca coğrafyaların bacasını sarmakla kalmamış, geleceği de aşırılaşmış risk ve tehlikelerle kundaklamaya başlamıştır. İran'a tuzak kuruldu. Hani müzakereler sürüyordu.” diye konuştu.

