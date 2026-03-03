Etimesgut Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar çadırlarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Türk Beyleri Kent Meydanı’nda kurulan iftar çadırını ziyaret eden Erdal Beşikcioğlu, vatandaşlara yemek ikramında bulundu ve sohbet etti.

Beşikcioğlu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, ilçede kurulan iftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Ramazan süresince bu uygulamanın devam edeceğini belirtti.

Siyasi isimler de katıldı

İftar programına Murat Emir, Gül Çiftçi Binici, Umut Akdoğan ile CHP Parti Meclisi üyeleri Melisa Uğraş, Sercan Çığğın ve Tolga Sağ katıldı.

Çadırda çok sayıda vatandaş iftarını açarken, belediye ekipleri tarafından yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Beşikcioğlu da dağıtıma katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Etimesgut Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar çadırları kurarak uygulamayı sürdüreceği bildirildi.