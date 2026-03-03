İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırı eğitim camiasını yasa boğdu. Bir öğrencinin, iki öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçaklayarak yaraladığı olayda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre saldırgan öğrenci, okul içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki öğretmen ve bir öğrenciye bıçakla saldırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Üç Sendikadan Ortak İş Bırakma Kararı

Yaşanan saldırının ardından Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş ortak açıklama yaparak 3 Mart Salı günü ülke genelinde bir gün süreyle iş bırakacaklarını duyurdu. Sendikalar, öğretmene yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemeler ve etkin güvenlik önlemleri talep ederken, Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesinin eğitimde şiddet sorununun geldiği boyutu gözler önüne serdiğini vurguladı.

3 Mart’ta gerçekleştirilecek iş bırakma eylemiyle hem hayatını kaybeden öğretmen anılacak hem de eğitim çalışanlarının güvenliği için güçlü bir mesaj verilecek.