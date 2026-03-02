Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, 13 Şubat 2026 tarihli toplantısında, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca çıkarılan gazetelere toplam 471 bin TL yardım yapılmasını kararlaştırdı. Karar, Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2026 tarihli toplantısında belirlenen kriterler çerçevesinde uygulanacak.

Yardımdan kimler yararlanacak?

Yapılan açıklamaya göre, yardımdan yararlanacak gazeteler için kriterler şöyle belirlendi:

Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının çıkaracağı ve Türkiye’de yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde yayımlanan, İstanbul merkezli süreli yayınlar başvurabilecek.

Süreli yayınların en az 5 yıldır kendi dilinde veya Türkçe olarak yayımlanıyor olması gerekiyor.

Günlük, haftalık, on beş günlük, aylık veya üç aylık periyotlarla yayınlanan gazeteler yardım alabilecek.

Başvuru ve dağıtım koşulları

Yardıma başvurmak isteyen yayınların 16 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Başvuru dilekçesine Cumhuriyet Savcılığına verilmiş mevkute beyannamesi, alındı belgesi ve son yayına ait bir adet basılı nüsha eklenmesi zorunlu.

Yardım dağıtımında yayın periyotlarına göre puanlama sistemi uygulanacak: günlük yayınlar 100, haftalık 75, on beş günlük veya aylık yayınlar 50, üç aylık yayınlar 25 puan alacak. Toplam yardım miktarı, başvuran süreli yayınların toplam puanına bölünerek birim puan başına düşen yardım miktarı belirlenecek. Her yayına yapılacak yardım tutarı, yayın puanı ile birim puan değerinin çarpılmasıyla hesaplanacak.

Destek ödemeleri Genel Müdürlük tarafından yapılacak

Belirlenen kıstaslar 16 Mart 2026 tarihine kadar Kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve ödemeler, Genel Müdürlük tarafından bu kriterlere uygun şekilde gerçekleştirilecek.