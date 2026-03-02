İran medyasının aktardığına göre, ABD ve İsrail’den gelen hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eşi, Tahran’daki saldırılar sırasında ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak alınan son bilgilere göre Mansure Hüceste Bakırzade adlı eş, tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırının etkileri ve kayıplar

Söz konusu saldırılar, İran’ın üst düzey lideri Hamaney’in öldürüldüğü haberleriyle gündeme gelirken, devlet medyasının yayınladığı detaylarda ailesinden ve çevresinden birçok ismin de saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü. ABD ve İsrail’in ortak operasyonu olarak nitelendirilen bu saldırı, İran’da iç siyasi dengeleri derinden sarsan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası yankılar

Olayın ardından bölgede gerilim daha da yükselmiş durumda. İran tarafı saldırıyı kınarken, bazı dış aktörlerin açıklamalarında farklı tepkiler yer aldı. Saldırıya ilişkin diplomatik ve stratejik tartışmalar dünya genelinde devam ediyor, ancak saldırının sonuçları ve geniş çaplı etkileri üzerine değerlendirmeler sürüyor.