Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirten Babacan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu operasyonun bölge güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını ifade eden Babacan, bu müdahalenin uluslararası hukukta hiçbir dayanağının bulunmadığını söyledi.

İran’ın, topraklarında ABD üssü bulunan ülkelere yönelik karşılık verdiğini hatırlatan Babacan, bu durumun çatışmayı daha geniş bir coğrafyaya yayma tehlikesi taşıdığını dile getirdi. Türkiye’nin bu süreçte son derece temkinli davranması gerektiğini vurgulayan Babacan, ülkenin hava sahasının bu operasyonlarda kullanılmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini ve bu tutumun kararlılıkla sürdürülmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Erbakan: “Sivilleri hedef almak kabul edilemez”

Erbakan ise gündemin en sıcak başlığının İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları olduğunu söyledi. İlk saldırılarda bir okul ve hastanenin hedef alınmasının, saldırının niteliğini ortaya koyduğunu savunan Erbakan, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türkiye’nin hava sahasının bu tür operasyonlarda kullanılmamasının hayati önemde olduğunu dile getiren Erbakan, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü ile Adana’daki İncirlik Üssü’nün statüsüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kürecik Radar Üssü’nün kontrol altına alınması ve İncirlik Üssü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine bırakılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından iki lider, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için diplomatik kanalların devreye sokulması gerektiğine işaret etti.