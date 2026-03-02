İzmir'in Kınık İlçesinde bulunan Polyak maden işletmesinde haklarını almak için uzun süredir eylem yapan işçiler ile işveren arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı. Edinilen bilgilere göre, işçilerin sunduğu teklif işveren tarafından reddedildi.

Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından alanda bulunan jandarma ekipleri eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında kısa süreli arbede yaşandığı, bazı işçilerin gazdan etkilendiği öğrenildi.

İşçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.