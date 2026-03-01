İzmir'de, raşitizm (kırılgan kemik) hastası olan Kayra Bozgeyik (13), Okul Sporları Para Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı 5 branşta altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Azmi ve disipliniyle engelleri aşan Bozgeyik, hedefinin ise Avrupa ve dünya şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Şükrü ve Bedriye Bozgeyik (45) çiftinin tek çocuğu raşitizm hastası Kayra Bozgeyik, Okul Sporları Parayüzme Yıldızlar Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda, katıldığı 5 farklı branşta da altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Raşitizmle mücadele eden Bozgeyik, 100 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 50 metre serbest, 100 metre kelebek, 100 metre kurbağalama branşlarında rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Küçük yaşta konulan tanıya rağmen spora tutunan Kayra, başarısıyla hem ailesi hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

'HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Akiş Öğütçü Ortaokulu öğrencisi Kayra Bozgeyik, 'Bu sene Antalya'da 2 tane, Şanlıurfa'da ise 5 tane birincilik altın madalyası ile İzmir'e döndüm. Hedefim şimdi Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Önemli olan çalışmak, hiç pes etmemek. Onur öğretmenimle çok disiplinli şekilde çalıştım. Türkiye şampiyonu olma hayalim vardı; kısmet oldu başardık. Hafta içi, sonu demeden sürekli azimle çalışmamın meyvesini aldım. Bir sporla uğraşıyorsanız asla pes etmemelisiniz. Çünkü bir şeyin peşinden koşmazsanız o da sizin peşinizden koşmaz' dedi.

'PES EDEN BİR ANNE OLMADIM'

Kızı Kayra'da bir farklılık olduğunu fark edip, hastaneye götürdüğünü ve ilk tanıyı 1,5 yaşında aldığını belirten Bedriye Bozgeyik, 'Bu çok nadir bir hastalık. Yürümekte zorluk çekiyordu. Kemikleri çok yumuşak bir yapıdaydı. Bir süre okula dahi onunla birlikte gittim. Düşer mi, bir şey olur mu korkusu yaşadım. İlaçları sadece yurt dışında var ve fiyatları da olukça yüksek. Evdeki imkanlarla, fizik tedavi ile ilerlemeye çalıştık. Kayra 4,5 yaşında yüzmeye başladı. Yüzme ile tüm bu zorlukları aşabileceğimizi biliyordum ve inandım. Rutin bir spor olarak yüzme derslerine gelen oğlumu ise antrenör Mehmet Onur Erküçük keşfetti. Yaklaşık 4 yıldır birlikte çalışıyorlar. Şimdi oğlum birçok başarıya imza attı. Onunla ve mücadelesiyle de çok gurur duyuyorum. Ben istiyorum ki çocuklar eve kapanmasın. Ben de pes eden ya da isyan eden bir anne olmadım. Hep, Kayra için ne yapabilirim diye araştırdım ve elimden geleni yaptım. Sporla birlikte artık Kayra'nın kemikleri güçlendi ve boyu uzamaya başladı. Amacım Kayra'nın çok iyi bir yerde olması. Kayra okul derslerinde de başarılı zeki bir çocuk' diye konuştu.

'ENGELİ AVANTAJA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTIM'

Yüzme antrenörü Mehmet Onur Erküçük ise Kayra'yı yüzme kursunda fark ettiğini belirtip, '2021'den beri çalışıyoruz. Aslında engelini avantaja çevirmeye çalıştım. Kolları ve ayakları vücuduna göre biraz daha büyük. Ayrıca algısı da çok iyi. Bu ayrıcalıkları yarışlarda değerlendirebileceğimizi düşündük ve bu şekilde başladık. Kayra çok disiplinli bir çocuk. Azimli çalışması da kendisine birçok başarıyı getirdi. Avrupa'da yarışlar ve birincilik için çalışamaya devam edeceğiz. Hiçbir çocuk, 'Engelim var' diye düşünüp, hayallerinden vazgeçmesin. Sporun bir branşına mutlaka tutunsunlar' ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ DURUŞU VE ÖRNEK KİŞİLİĞİYLE DE TAKDİR EDİLİYOR'

Akış Öğütçü Ortaokulu Müdürü Mesude Kanyılmaz, Kayra'nın okullarına başladığı günden itibaren sosyal uyum açısından son derece olumlu bir profil ortaya koyduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: 'Kayra, akran ilişkilerinde saygılı, iletişime açık ve iş birliğine yatkın bir öğrenci. Raşitizm kaynaklı gelişimsel farklılıklarına rağmen azmi, disiplinli çalışma alışkanlığı ve kararlılığıyla hem akademik hem sportif alanda istikrarlı bir gelişim gösterdi. Hem biz hem de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da Kayra'yı her daim destekliyoruz. Arkadaşları tarafından yalnızca sportif başarılarıyla değil; güçlü duruşu ve örnek kişiliğiyle de takdir edilmekte, okul kültürümüzü başarıyla temsil etmektedir.'(DHA)