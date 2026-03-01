Küçük yaşta atılan adımlar, büyük merakların kapısını araladı. 15 gündüz bakımevinde eğitim gören çocuklar, ay boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Minikler, müzede sergilenen örnekler sayesinde hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı bölgelerinden biyolojik zenginlikleri yakından tanıma fırsatı buldu. Renk renk çiçekler ve doğanın çeşitliliği çocukların ilgisini çekerken, keşif heyecanı yüzlerine yansıdı.

Fosillerden Uzaya Uzanan Yolculuk

Ziyaret sırasında fosil, kayaç ve mineral koleksiyonlarını inceleyen çocuklar, geçmişten günümüze uzanan doğa tarihine tanıklık etti. Ardından Güneş Sistemi bölümünde gezegenleri yakından tanıyan minikler, hem yeni bilgiler edindi hem de hayal dünyalarını genişletti.

Eğitici ve eğlenceli geçen ziyaret, çocukların bilime ve doğaya olan ilgisini artırırken, öğrenmenin en keyifli halini deneyimlemelerini sağladı.