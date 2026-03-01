Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan İncirlik Hava Üssü’ne ait görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın, söz konusu görüntülerin temini ve yayımlanma süreciyle bağlantılı olduğu öğrenildi. Dosyanın içeriğine ilişkin resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Şener’in gözaltı işlemlerinin emniyet birimlerince yürütüldüğü belirtilirken, konuya ilişkin ANKA’dan ya da Şener’in avukatlarından henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Gelişmeler takip ediliyor.