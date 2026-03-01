Türkiye’de kent konseylerinin işleyişini ve etki kapasitesini değerlendirmeye yönelik “Kent Konseyleri Beklenti Anketi” kamuoyunun katılımına açıldı.

Anketle, yerinden yönetim, yerel demokrasi ve yönetişim alanlarında kent konseylerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması, kurumsal kapasite farklılıklarının belirlenmesi ve katılımın kapsayıcılığına ilişkin eğilimlerin analiz edilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek bulguların, 11 Nisan 2026’da düzenlenmesi planlanan Kent Konseyleri Forumu için kanıta dayalı veri sunması ve alandaki bilimsel çalışmalara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Gönüllülük esasına dayanıyor

Anketin gönüllülük esasına dayandığı, katılımcıların diledikleri soruyu yanıtlamama ya da istedikleri anda çalışmadan çekilme hakkına sahip olduğu belirtildi. Çalışma kapsamında ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon ve e-posta gibi kişisel verilerin talep edilmediği vurgulandı.

Toplanan verilerin yalnızca araştırma amacıyla anonimleştirilerek analiz edileceği, sonuçların ise kamuoyuyla toplulaştırılmış şekilde paylaşılacağı ifade edildi.

Kent konseylerinin rolü vurgulandı

Ankette ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine atıf yapılarak kent konseylerinin; katılım, saydamlık, hesap verebilirlik, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir kalkınma gibi ilkeleri hayata geçirmedeki rolüne dikkat çekildi.

Çalışma; İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, Sosyoloji Derneği, Ankara Barosu Kent ve Çevre Merkezi ile Ankara Semt Kültürü Gönüllüleri İnisiyatifi iş birliğiyle yürütülüyor.