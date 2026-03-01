İsrailli kaynaklar, İran’a yönelik saldırılar kapsamında Ayetullah Ali Hamaney’in kaldığı yerleşkenin yaklaşık 30 bombayla vurulduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney’in artık hayatta olmadığına işaret eden çok sayıda veri bulunduğunu savunurken, üst düzey bir İsrailli yetkili ise Hamaney’in cansız bedenine ulaşıldığını iddia etti.

Söz konusu iddialar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tahran’dan Sert Yalanlama

İran Yüksek Liderlik Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise iddialar kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, İsrail’in psikolojik savaş yürüttüğü belirtilerek Hamaney’in güvenli bir noktada gelişmeleri takip ettiği ifade edildi.

Tahran yönetimi, bilgi kirliliğine karşı kamuoyunun resmi açıklamaları esas alması gerektiğini vurguladı.

Bölge Alarmda

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların şiddetlendiği bir dönemde ortaya atılan bu iddia, Orta Doğu’da tansiyonu daha da yükseltti. ABD’nin İsrail’e verdiği destek de krizin küresel boyuta taşınabileceği yorumlarına neden oldu.

Hamaney’in durumuna ilişkin resmi ve net bir doğrulama henüz yapılmazken, gelişmeler dakika dakika izleniyor.