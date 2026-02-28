ABD merkezli Axios’un sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların kapsamı ve süresine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, saldırıların uzun süre devam edebileceğini ya da birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirterek, “Her şeyi devralabilirim ya da 2 ya da 3 günde bitiririm” dedi. İran yönetimine açık mesaj veren Trump, Tahran’ın nükleer ve balistik füze programlarını yeniden başlatması halinde “birkaç yıl sonra tekrar karşı karşıya kalabileceklerini” ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, mevcut saldırıların İran’ın askeri ve stratejik kapasitesini ciddi şekilde zayıflatacağını savunarak, “Bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak” değerlendirmesinde bulundu.

İran-İsrail Gerilimi Nasıl Tırmandı?

Son dönemde İran ile İsrail arasında doğrudan çatışma riskini artıran gelişmeler yaşandı. İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerini ve askeri altyapısını hedef aldığı öne sürülen operasyonları sonrası Tahran yönetimi misilleme saldırıları başlattı.

İran’ın, İsrail topraklarına ve bölgedeki bazı stratejik noktalara yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediği bildirildi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’da uzun süredir vekalet savaşları üzerinden yürüyen gerilimin doğrudan çatışma boyutuna taşındığı yorumlarına yol açtı.

Washington yönetimi ise İsrail’e desteğini açıkça ortaya koyarken, İran’ın nükleer faaliyetlerini “küresel güvenlik tehdidi” olarak nitelendirmeyi sürdürüyor.

Bölgesel Savaş Endişesi

Trump’ın sert açıklamaları, diplomasi ihtimalinin zayıfladığına yönelik yorumları da beraberinde getirdi. Uzmanlar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin ABD’nin doğrudan müdahil olması halinde daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgede tansiyon yüksek seyrini korurken, gözler hem Washington’dan hem de Tahran’dan gelecek yeni adımlara çevrildi.