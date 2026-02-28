Küresel enerji dengelerini doğrudan etkileyebilecek kritik bir gelişme yaşandı. İran’ın, dünya petrol sevkiyatında önemli yeri olan Hürmüz Boğazı’nı kapattığı bildirildi.

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında geçiş sağlayan ve günlük milyonlarca varil petrolün uluslararası pazarlara ulaştırıldığı boğazın kapanması, başta Asya ve Avrupa olmak üzere enerji ithalatçısı ülkelerde tedirginliğe neden oldu. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin bu güzergâh üzerinden gerçekleştiği dikkate alındığında, kararın arz güvenliği üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, arz kesintisi ihtimalinin dahi petrol fiyatlarında sert yükselişleri tetikleyebileceğine belirtiyor. Bu durumun akaryakıt fiyatları başta olmak üzere üretim maliyetlerine ve enflasyon verilerine doğrudan yansıması bekleniyor.