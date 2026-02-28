Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu, Orta Doğu’da artan gerilime ve Iran’a yönelik saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, savaşların insanlık suçu olduğu vurgulanarak dış müdahalelerin bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığı ileri sürüldü. Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları düzenlediği yönündeki iddialara değinilerek, bu tür operasyonların “önleyici harekat” gibi tanımlarla meşrulaştırılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkelerin yönetim değişikliklerinin ancak halk iradesiyle gerçekleşmesi gerektiği belirtilerek, dış güçlerin zor kullanarak siyasi düzeni değiştirme girişimlerinin demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığı savunuldu. Savaşın en çok yoksul kesimleri etkilediği, zenginlerin çatışmalardan uzak kalırken silah endüstrisinin kazanç sağladığı iddia edildi.

Konfederasyon ayrıca, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın İran’daki muhaliflere yönelik açıklamalarını da eleştirerek, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin insanlık için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, uluslararası toplumun saldırıların durdurulması için harekete geçmesi çağrısı yapıldı. Konfederasyon, “Biz sessiz kalmayacağız” mesajıyla savaş karşıtı tutumunu sürdüreceğini duyurdu.