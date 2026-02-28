Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberi...

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, yaptığı konuşmada 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerini aynı kategoride değerlendirerek, bunların millet iradesine yönelik ağır müdahaleler olduğunu vurguladı. Özellikle 28 Şubat'ı "hesaplı ve planlı bir darbe" olarak nitelendiren Güngör, bu sürecin milli ve manevi değerleri hedef aldığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "28 Şubat Darbesi’nin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bugün bir araya geldik. Amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri aynı şekilde millet iradesine yönelik ağır birer darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra toplumun geneline yönelik hesaplı ve planlı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur."

Tanklar Millet İradesine Karşı Yürüdü

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, 28 Şubat sürecinde tankların millet iradesine karşı yürütüldüğünü, seçilmiş hükümetin görevden uzaklaştırıldığını ve özellikle başörtülü kadınlar başta olmak üzere mütedeyyin kesimlere büyük bir zulüm uygulandığını hatırlattı. Vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle devlet kurumlarından dışlanmaya çalışıldığını belirtti.

AK Parti Vesayeti Teker Teker Çökertti

AK Parti'nin vesayet odaklarını iktidar döneminde teker teker çökerttiğini kaydeden Güngör, milli iradeyi yeniden inşa ederek Türkiye'yi hak ettiği demokrasi seviyesine taşıdıklarını söyledi.

"28 Şubat Zihniyeti Hâlâ Canlı, Her An Hortlayabilir"

Ancak son dönemde başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik "çirkin tavırları" gördükçe 28 Şubat zihniyetinin hâlâ canlı olabileceğini ve her an hortlayabileceğini ifade etti.

"Maalesef bazıları, AK Parti iktidarında atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hâlâ içinde bu köhne zihniyeti taşıyor" diyen Güngör, bu zihniyetin karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin durduğunu, ancak ilk fırsatta eski yaklaşımların fragmanlarının gösterildiğini savundu.

Bu Mücadele Demokrasi ve Büyük Türkiye Mücadelesidir

Açıklamanın sonunda AK Parti İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, bu mücadelelerinin demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesi olduğunu vurgulayarak şu sözlerle noktaladı: "Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle birlikte aşmaktan geri durmayacağız.

Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı’mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."