Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberi...

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’de yaşananların yalnızca insani bir kriz olarak değil, küresel ticaret savaşlarının bir parçası olarak ele alınması gerektiğini savunan Türkkan, “Gazze’deki soykırımın arka planında yeni nesil ticaret savaşları var” ifadelerini kullandı.

“YENİ TİCARET YOLU İÇİN KATLİAM”

Türkkan, Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan ve kamuoyunda “Yeni Baharat Yolu” olarak anılan ticaret projesine işaret ederek, Gazze’nin bu hattın Doğu Akdeniz’e açılan önemli bir noktası olduğunu ileri sürdü.

Gazze’nin stratejik konumu nedeniyle hedef haline getirildiğini iddia eden Türkkan, plan kapsamında bölgede 180 gökdelen ve bir endüstri bölgesi inşa edilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Türkkan ayrıca, projede yalnızca kripto para kullanımının öngörüldüğünü dile getirdi.

“BARIŞ DEĞİL, AKÇELİ İŞLER”

Türkiye’nin söz konusu plana destek verdiğini savunan Türkkan, “Türkiye barışa imza atmadı; Gazze’de öldürülen çocukların kanı üzerinde inşa edilen bir düzene imza attı” dedi.

İktidarı sert sözlerle eleştiren Türkkan, Gazze’de yaşanan gelişmelerin ekonomik ve jeopolitik çıkarlar çerçevesinde şekillendiğini ileri sürdü.

ORTA DOĞU ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

Konuşmasında bazı Orta Doğu ülkelerini de hedef alan Türkkan, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın sürece dahil olduğunu iddia etti. Bu ülkelerin “Siyonist düzenin parçası haline geldiğini” öne sürdü.

“BÜYÜK İSRAİL PROJESİ” İDDİASI

Türkkan, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin açıklamalarına atıfta bulunarak, Orta Doğu’daki ulus devletlerin tehdit altında olduğunu savundu.

“Nil’den Fırat’a kadar olan toprakların İsrail’e ait olduğu yönündeki söylemler bölge için açık bir tehdittir” diyen Türkkan, Türkiye’nin de bu süreçte hedef alınabileceğini ileri sürdü.

Türkkan, “Barış masası denilen sürecin büyük İsrail projesine hizmet ettiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU PLANDAN VAZGEÇİN” ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda hükümete çağrıda bulunan Türkkan, “Barış planı denilen bu projeden vazgeçin, Türkiye’ye ihanet etmeyin” dedi.

Türkkan, Gazze’de yaşananların küresel güç dengeleri ve ticaret koridorları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin atacağı adımların bölgesel ve ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.