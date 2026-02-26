CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Örgütü ve Çankaya Belediyesinin iş birliğiyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, konuşmasında ramazan ayının birlik ve vicdan vurgusunu ön plana çıkardı.

“Ramazandan Geriye Vicdan ve Adalet Kalsın”

Özel, ramazan döneminde siyasetin dilinin de buna uygun olması gerektiğini belirterek, “Ramazandan geriye biraz daha vicdan, biraz daha insaf, adalet duygusu ve birbirini anlama kalsın. Özellikle milletin beklentilerine yönelik sorun çözmeye odaklanmış bir siyasi atmosfer bekliyoruz” dedi. Cumhuriyet Halk Partisinin tarih boyunca zorluklar karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Özel, partinin Cumhuriyetin değerlerini savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Kutuplaşmaya ve Duyguların Sömürülmesine Karşı Uyarı

Özel, bazı çevrelerin ramazan duygularını siyasi çıkar için kullanmaya çalıştığını belirterek, “Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor: Oyuna gelmemek ve oyuna gelmeme oyununa gelmemek. Cumhuriyet Halk Partisi, bünyesindeki çeşitlilikten güç alıyor ve milletin beklentilerini göz ardı edenlere karşı duruyor” diye konuştu.

Türkiye’nin Birliği Vurgulandı

81 ile seslenen Özel, “Biz Türkiye olarak biriz, beraberiz. Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve Atatürk’ümüz etrafında birleşmiş bir büyük aileyiz. Hep birlikte güzel günlere yürümeye kararlıyız. Biz Türkiye’yiz ve Türkiye’yi çok seviyoruz” dedi.

Netanyahu ile Aynı Masada Yer Alındı Eleştirisi

Özel, uluslararası gelişmelere de değinerek, “Filistin’de yaşananlar ve Netanyahu ile aynı masada yer alınması kabul edilemez. Türkiye’yi temsil edenlerin bu hatadan dolayı özür dilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cesur Olanlar Kazanacak

Konuşmasını partisine ve demokrat kesimlere seslenerek tamamlayan Özel, “Bu mücadelenin sonunda cesur olanlar, teslim olmayanlar ve haklılığını koruyanlar kazanacak. Tüm örgütlerimiz ve demokratlarla birlikte ülkemizi güzel günlere taşımaya devam edeceğiz” mesajını verdi.